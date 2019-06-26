В Саратове ликвидирован игиловец, готовивший крупный теракт

26.06.19 13:50

© РИА Новости. Георгий Зимарев

26 июня. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о ликвидации в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГИЛ), готовившего террористический акт в местах массового пребывания людей.

"ФСБ в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство" в местах массового пребывания граждан. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что член ИГИЛ, "дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ".

В спецслужбе отметили, что на месте происшествия были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

14 июня пресс-служба Управления ФСБ России по Забайкальскому краю сообщала о задержании сторонника ИГИЛ, который приехал в Читу из другого региона РФ для незаконной покупки оружия.

"Пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина России. Установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в Интернете, изучал практику диверсионно-террористических актов. Параллельно с этим он изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорилось в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный планировал выехать в Сирию для участвовать в террористической деятельности.

24 июня начальник управления ФСБ России по Ростовской области Олег Южаков сообщил, что за последний год, с середины 2018г по середину 2019 года органами госбезопасности на территории Южного федерального округа было установлено 57 членов и пособников ИГИЛ.