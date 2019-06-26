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26.06.19 13:54
Среда станет самым жарким днем за полвека в Калининградской области
По данным синоптиков, 26 июня станет самым жарким днём в области за последние 50 лет. Температура воздуха достигнет максимального значения к 15:00-16:00 и составит +32. Лишь к вечеру она опустится до +26...+28, к ночи - до +22 градусов. При этом в регионе будет наблюдаться почти безветренная погода - до 3 метров секунду, что усилит зной.
Аномально жаркая погода способствовала тому, что Балтийское море на калининградском побережье во многих места прогрелось до 20 градусов. На море хлынул многотысячный поток жителей и гостей региона. Общественный транспорт на курорты уходит переполненный.
В этих условиях "Калининградская пригородная пассажирская компания" назначила 13 дополнительных поездов на приморские курорты Зеленоградск и Светлогорск. Большинство рейсов будут выполняться скоростными электропоездами "Ласточка", курсирующими с минимальным количеством остановок в пути следования.
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