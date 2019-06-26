Парки и скверы в городах Кавминвод благоустроят в 2019 году за счет курортного сбора

26.06.19 13:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Более 115 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие на Кавказских Минеральных Водах за январь-май текущего года, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

"В 2018 году в рамках эксперимента в бюджет края поступило 185,5 млн рублей при планируемых 181,6 млн рублей. Плательщиками курортного сбора стали свыше 345 тысяч отдыхающих. За январь-май текущего года собрано 115,2 млн рублей", - сказал Трухачев.

Он отметил, что в нынешнем году за счет средств курортного сбора планируется благоустроить объекты курортного парка и территорию возле комплекса Верхних минеральных ванн Ессентуков, территорию Нижней каскадной лестницы в Железноводске, "Поющий фонтан" и сквер близ него, фонтан "Лягушки" и другие объекты в Пятигорске.

"В Кисловодске планируется благоустроить пешеходную зону на улице Урицкого, улицу Коминтерна, сквер при памятнике Ксении Ге, сквер при памятнике Тюленеву на курортном бульваре, мемориальный комплекс "Журавли", - добавил министр.

По его словам, в минувшем году благоустроены партерная группа у курортного парка в Ессентуках, отремонтирован терренкур лечебного парка Железноводска, открыт благоустроенный парк "Цветник" в Пятигорске.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год.

Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Полный текст интервью с Трухачевым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".