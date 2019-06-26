Москалькова предложила новый механизм для предотвращения пыток в колониях

26.06.19 14:22

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает внедрить еще один механизм для предотвращения пыток, применяемых к подозреваемым и осужденным: эксперта при омбудсмене, который мог бы проверять колонии и СИЗО.

"Россия является членом комитета по противодействию пыткам Совета Европы. Считаю, недостаточно механизмов сегодня, которые могли бы противодействовать этому явлению в той степени, в которой ожидает общество", - сказала Москалькова журналистам в среду.

Она отметила, что в настоящее время занимается изучением "национального превентивного механизма, суть которого в том, что при омбудсмене будет эксперт, которого уполномоченный может послать в любую колонию в любое время дня и ночи, чтобы отреагировать на ситуацию, которая возникла, или провести мониторинг медобеспечения, того, как принимаются посылки, достаточно ли условий по метражу размещения в камерах".

"Сейчас механизма нет. Есть Общественные наблюдательные комиссии. Они работают по территориальному признаку. А механизм мог бы работать вне территорий. Это могло бы поднять уровень гарантий людей, которые оказались в местах лишения свободы или СИЗО", - сказала Москалькова.

Омбудсмен считает, что сейчас действуют "достаточные меры наказания" для обвиняемых в пытках, но проблема в том, что "мизерное количество людей, обвиняемых в применении пыток к обвиняемым, подозреваемым или осужденным, привлекается к уголовной ответственности".