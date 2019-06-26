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26.06.19 14:29

Режим ЧС ввели в Нижнеудинске, где отключили водозаборы и электричество

© РИА Новости. Виталий Аньков
26 июня. Interfax-Russia.ru - Режимы ЧС ведены в городе Нижнеудинск и поселке Соляная Иркутской области в связи с резким подъемом воды в реках Уда и Бирюса из-за сильных дождей, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Самая сложная ситуация прогнозируется в Нижнеудинске. По состоянию на 16:00 (11:00 мск) уровень воды в Уде составлял 375 см при критическом 320 см. Подтоплено девять приусадебных участков на пяти улицах. Ожидается, что в ближайшее время вода поднимется еще на 50-55 см, в зоне подтопления окажутся уже 16 улиц, где расположены социальные и производственные объекты, 318 домов, в которых проживает 795 человек, в том числе 315 детей", - говорится в сообщении.

Вечером в среду в Нижнеудинске отключили водозаборы и электроснабжение. К приему эвакуированных готовы четыре пункта временного размещения на 1 тыс. человек. На месте работает группировка спасателей из 75 человек.

В поселке Соляная Тайшетского района подтоплено 25 домов на четырех улицах. При дальнейшем повышении воды в Бирюсе в зону подтопления могут попасть 63 дома, в которых живут 186 человек, включая 35 детей. В соседнем поселке Сереброво подтоплены 23 дома на трех улицах. При наихудшем сценарии в зону подтопления может попасть 61 дом, где живет 114 человек, в том числе 21 ребенок.

"Критический уровень воды в Бирюсе возле этих населенных пунктов превышен на 72 см - 472 см при критическом 400 см. К приему эвакуированных готовы пункты временного размещения в школе и клубе Соляной. На месте работают 67 спасателей", - отмечается в сообщении.

В Тулунском районе из берегов вышла река Кирей, уровень воды в которой достиг 375 см при критическом 350 см. При дальнейшем подъеме воды в зоне подтопления окажутся 69 домов в деревне Кривуша и селе Уйгат, где проживает 112 человек, в том числе 23 ребенка, а также Кирейская школа. На место выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона из 25 человек.

"Метеорологи делают прогноз, что в ближайшие двое суток левые притоки Ангары еще будут угрожать подтоплениями населенных пунктов (...). Сегодня ночью ожидается еще одна волна паводков", - отмечается в сообщении.

Вечером в среду на заседании оперативного штаба председатель областного правительства Руслан Болотов поручил подключить к превентивным и восстановительным работам технику пожарно-химических станций и Дорожной службы Иркутской области, а также обсудить возможную помощь со стороны воинских частей.

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