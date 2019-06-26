Путин поручил ведомствам разобраться с ценообразованием на дорожное строительство

26.06.19 14:36

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал ведомства не создавать барьеры при ценообразовании в ходе дорожного строительства.

"Конечно, я понимаю финансовую организацию, тех, кто контролирует эту работу. Конечно, они хотят, чтобы сначала дорожники технику закупили, на этой технике что-то произвели, а только потом поставщики материалов и оборудования получали бы через казначейство деньги, но надо проявлять гибкость, чтобы стройка шла вперед, не останавливалась", - сказал Путин, выступая на заседании Госсовета по проблеме дорожного строительства и безопасности на дорогах.

Он отметил при этом, что зачастую "дорожники не имеют возможности получать аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами".

"Их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций и материалов", - сказал глава государства.

Поэтому, подчеркнул он, "компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится или удается, выкручиваются, что негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства".

"Я прошу заинтересованные ведомства разобраться, наконец, в этой ситуации", - сказал президент.

Он отметил также, что "административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурсов".

"При этом много, очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства обязал все регионы России принять программы развития региональной дорожной сети на период не менее чем до 2024 года.

"Общая протяженность дорог высшей - первой категории увеличилось за последние четыре года на 2423 км. Причем главным образом за счет федеральных трасс", - сказал Путин в среду на заседании Госсоввета.

"Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. Нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше - всего 38,6%. То есть здесь по федеральным трассам, дорогам федеральным мы имеем место с хорошим заметным движением вперед. А вот доля дорог региональных не дотягивает даже до половины. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года", - сказал президент.

"Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загодя приобретать дорожную технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии", - добавил Путин.

"В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменения законодательной и нормативной базы а также новых управленческих решений", - сказал президент.