Главный архитектор Екатеринбурга представил рабочей группе пять участков для строительства храма

26.06.19 14:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 июня. Interfax-Russia.ru - Третье заседание рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины началось в Екатеринбурге, главный архитектор города Андрей Молоков презентовал пять площадок, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с места события.

"Пять площадок. Я презентацию сделал, особенность площадок рассказал", - заявил Молоков.

В частности, в списке оказались пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, участок, где располагается неработающий Приборостроительный завод, место на улице Татищева, территория за Макаровским мостом и участок на месте снесенной телебашни.

Сквера у драмтеатра, на защиту которого стали активисты, в представленном списке для постройки храма нет.

Один из участников рабочей группы депутат Сергей Колесников поинтересовался, почему сквера не оказалось среди предложенных вариантов.

"Данная площадка исключена не только по просьбе епархии, но и по просьбе инвесторов. Не прислушиваться к инвесторам в данном случае будет достаточно странно", - отметил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого председатель гордумы Игорь Володин сообщил, что опрос планируется провести 14-15 сентября, а глава города Александр Высокинский не исключал, что опрос может пройти в июле.

Также глава Екатеринбурга заявил, что тщательно прорабатываются варианты четырех площадок под храм: неработающий Приборостроительный завод на набережной, территория за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева.