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26.06.19 14:52
Кисляк: наличие политических призывов в резолюции ПАСЕ не помешает России вернуться к работе
В проекте резолюции содержатся призывы к России по ряду тем, в том числе о правах геев в Чечне, катастрофе рейса MH17.
"Это набор политических заявлений, мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня, но главное на сегодняшний момент в этой всей дискуссии - это условия, на которых будет работать здесь российская делегация",- сказал Кисляк журналистам в среду.
"Если наши права будут обеспечены как для любого нормального государства, участвующего в этой организации, мы будем готовы рассматривать разные вопросы", - добавил он.
При этом Кисляк отметил, что пока не видел проект резолюции.
Между тем в ПАСЕ заявили, что подготовленный проект резолюции о восстановлении полномочий российской делегации не содержит каких бы то ни было ограничений. В этом уверен депутат из Нидерландов Тини Кокс.
"Это справедливый документ, он никоим образом не ограничивает российскую делегацию", - сказал Кокс журналистам в Страсбурге.
Депутат, возглавляющий группу объединенных европейских левых в ПАСЕ, пояснил, что в документе в его нынешнем виде содержатся призывы к тому, чтобы РФ выполнила ряд инициатив. "Речь идет о серьезных призывах, а не об условиях (для восстановления полномочий делегации РФ - ИФ)", - подчеркнул парламентарий.
"Прошло пять лет. За это время накопилось много работы (которую, по мнению ПАСЕ, нужно проделать в России - ИФ)", - сказал Кокс.
Он пояснил, что комментирует содержание проекта в его нынешнем виде, до голосования в него еще можно пытаться вносить изменения. "Посмотрим, что будет", - заключил депутат.
Проект резолюции будет обсуждаться в ПАСЕ в среду в 15:30 по страсбургскому времени (16:30 мск). По итогам обсуждения проекта резолюции ПАСЕ проголосует за подтверждение российских полномочий.
В проекте резолюции делается ссылка на резолюции по Крыму, которые были приняты в ПАСЕ во время отсутствия России, и употребляется термин "незаконная аннексия Крыма".
Также в проекте Ассамблея призывает государственные органы РФ: "освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы Российской Федерации"; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".
Также в проекте предлагается Комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.
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