Жители Архангельской области выступили против закрытия для пассажиров ж/д станции Шиес

26.06.19 14:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 июня. Interfax-Russia.ru - На станции Шиес в Архангельской области прекращена высадка и посадка пассажиров на всех проходящих поездах, продажа билетов до станции не осуществляется.

Как сообщается в ведомственной телеграмме управления Северной железной дороги, распространенной экоактивистами в соцсетях, "у поезда №375/376 Воркута-Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 года стоянка для посадки/высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую в соответствие с нормативным графиком движения поездов".

На сайте РЖД также невозможно приобрести билеты до станции.

Жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором выражают недовольство происходящим и просят открыть станцию для других поездов.

"Количество людей огромное, в выходные сотни человек приезжают и уезжают с данной остановки. Требуем возобновить остановку поезда Москва-Воркута на станции Шиес", - говорится в заявлении.

Кроме того, они просят открыть продажу билетов на рабочий поезд Микунь-Котлас, который ежедневно ходит через Шиес, а также рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности маршрута пригородного поезда Котлас-Урдома №6608 до станции Межег с остановкой на станции Шиес и Мадмас.

"Данный поезд прибывает в Урдому в 09.23 с обратным отправлением в 14.57, что позволяет продлить маршрут и удовлетворить спрос в этом направлении", - пишут жители Урдомы в соцсетях.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий в пресс-службе Северной железной дороги.

Как сообщалось, комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным.

Пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

В середине мая президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства. Он отметил, что строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе.

15 июня ООО "Технопарк" завершило работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км. С конца 2018 года на станции постоянно находятся экоактивисты, с мая - дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.