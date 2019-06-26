Мягкий приговор: экс-директор ТМК, строившей космодром "Восточный", получил условный срок
  
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
   
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.06.19 14:58

Жители Архангельской области выступили против закрытия для пассажиров ж/д станции Шиес

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
26 июня. Interfax-Russia.ru - На станции Шиес в Архангельской области прекращена высадка и посадка пассажиров на всех проходящих поездах, продажа билетов до станции не осуществляется.

Как сообщается в ведомственной телеграмме управления Северной железной дороги, распространенной экоактивистами в соцсетях, "у поезда №375/376 Воркута-Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 года стоянка для посадки/высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую в соответствие с нормативным графиком движения поездов".

На сайте РЖД также невозможно приобрести билеты до станции.

Жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором выражают недовольство происходящим и просят открыть станцию для других поездов.

"Количество людей огромное, в выходные сотни человек приезжают и уезжают с данной остановки. Требуем возобновить остановку поезда Москва-Воркута на станции Шиес", - говорится в заявлении.

Кроме того, они просят открыть продажу билетов на рабочий поезд Микунь-Котлас, который ежедневно ходит через Шиес, а также рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности маршрута пригородного поезда Котлас-Урдома №6608 до станции Межег с остановкой на станции Шиес и Мадмас.

"Данный поезд прибывает в Урдому в 09.23 с обратным отправлением в 14.57, что позволяет продлить маршрут и удовлетворить спрос в этом направлении", - пишут жители Урдомы в соцсетях.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий в пресс-службе Северной железной дороги.

Как сообщалось, комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным.

Пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

В середине мая президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства. Он отметил, что строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе.

15 июня ООО "Технопарк" завершило работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км. С конца 2018 года на станции постоянно находятся экоактивисты, с мая - дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket