Избирком Петербурга выявил "тайное назначение" муниципальных выборов в пяти округах

26.06.19 15:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия обнаружила нарушения сроков уведомления о назначении выборов в пяти муниципальный округах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в среду рабочая группа Горизбиркома рассмотрела жалобы по трем избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО) - Ржевка, Екатерингофское и Сергиевское, где выборы были назначены 9-10 июня, но информация об этом не была доведена до общественности должным образом.

В связи с этим комиссия рекомендовала Горизбиркому отсчитывать начало выборов в Сергиевском с 25 июня, в Екатерингофском с 24 июня, в ИКМО "Ржевка" с 20 июня. Кандидаты смогут подать документы в комиссии в течение 20 дней, которые отсчитываются со следующего после назначения выборов дня.

Комиссия также рекомендовала обязать ИКМО принимать документы с 9.00 до 18.00.

В среду комиссия заслушала аналогичную жалобу по ИКМО Пискаревка, но для вынесения по ней решения попросила у заявителя документ из библиотеки, удостоверяющий, что газета с данными о назначении выборов не была размещена в учреждении оперативно, как этого требует закон.

Как отметил член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, принятый проект решения по всем ИКМО планируется вынести на заседание Горизбиркома в четверг.

Зацепа уточнил "Интерфаксу", что к настоящему времени рабочей группой были рассмотрены обращения по пяти ИКМО, связанные с нарушением сроков оповещения о назначении выборов. Ранее решения были приняты по ИКМО Сампсониевское и Академическое.

Он добавил, что по ситуации в муниципалитетах Сергиевское и Екатерингофское материалы будут направлены в прокуратуру.

"Мы обращаемся в прокуратуру тогда, когда усматриваем нарушения со стороны тех, кого мы сами поправить не уполномочены. Например, муниципальный совет. Это Екатерингофский и Сергиевское, - сказал Зацепа.

По его словам, рабочая группа комиссии также рассматривала жалобу на режим доступа в ИКМО Звездное и Гагаринское.

Как сообщалось, 20 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила о планах обратиться в прокуратуру в связи сокрытием информации о назначении выборов в муниципалитет Сосновское.

"Предложено рабочей группой признать действия и бездействие ИКМО Сосновское незаконным, рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц ИКМО к административной ответственности, установить срок приема документов у кандидатов не менее восьми часов в день, включая выходные", - уточнили в пресс-службе.

Сообщалось, что Горизбирком обяжет ИКМО работать в режиме "до последнего посетителя", то есть принимать документы у всех кандидатов, пришедших в комиссию на момент окончания времени приема.

Решено продлить прием документов у кандидатов в муниципалы в ИКМО Сампсониевское, где комиссия известила Горизбирком о выборах спустя неделю. Действия муниципального совета проверит прокуратура, однако в пресс-службе уточнили, что вина ИКМО в данном случае не установлена.