Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.06.19 15:16

Избирком Петербурга выявил "тайное назначение" муниципальных выборов в пяти округах

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
26 июня. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия обнаружила нарушения сроков уведомления о назначении выборов в пяти муниципальный округах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в среду рабочая группа Горизбиркома рассмотрела жалобы по трем избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО) - Ржевка, Екатерингофское и Сергиевское, где выборы были назначены 9-10 июня, но информация об этом не была доведена до общественности должным образом.

В связи с этим комиссия рекомендовала Горизбиркому отсчитывать начало выборов в Сергиевском с 25 июня, в Екатерингофском с 24 июня, в ИКМО "Ржевка" с 20 июня. Кандидаты смогут подать документы в комиссии в течение 20 дней, которые отсчитываются со следующего после назначения выборов дня.

Комиссия также рекомендовала обязать ИКМО принимать документы с 9.00 до 18.00.

В среду комиссия заслушала аналогичную жалобу по ИКМО Пискаревка, но для вынесения по ней решения попросила у заявителя документ из библиотеки, удостоверяющий, что газета с данными о назначении выборов не была размещена в учреждении оперативно, как этого требует закон.

Как отметил член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, принятый проект решения по всем ИКМО планируется вынести на заседание Горизбиркома в четверг.

Зацепа уточнил "Интерфаксу", что к настоящему времени рабочей группой были рассмотрены обращения по пяти ИКМО, связанные с нарушением сроков оповещения о назначении выборов. Ранее решения были приняты по ИКМО Сампсониевское и Академическое.

Он добавил, что по ситуации в муниципалитетах Сергиевское и Екатерингофское материалы будут направлены в прокуратуру.

"Мы обращаемся в прокуратуру тогда, когда усматриваем нарушения со стороны тех, кого мы сами поправить не уполномочены. Например, муниципальный совет. Это Екатерингофский и Сергиевское, - сказал Зацепа.

По его словам, рабочая группа комиссии также рассматривала жалобу на режим доступа в ИКМО Звездное и Гагаринское.

Как сообщалось, 20 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила о планах обратиться в прокуратуру в связи сокрытием информации о назначении выборов в муниципалитет Сосновское.

"Предложено рабочей группой признать действия и бездействие ИКМО Сосновское незаконным, рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц ИКМО к административной ответственности, установить срок приема документов у кандидатов не менее восьми часов в день, включая выходные", - уточнили в пресс-службе.

Сообщалось, что Горизбирком обяжет ИКМО работать в режиме "до последнего посетителя", то есть принимать документы у всех кандидатов, пришедших в комиссию на момент окончания времени приема.

Решено продлить прием документов у кандидатов в муниципалы в ИКМО Сампсониевское, где комиссия известила Горизбирком о выборах спустя неделю. Действия муниципального совета проверит прокуратура, однако в пресс-службе уточнили, что вина ИКМО в данном случае не установлена.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket