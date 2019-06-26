Колокольцев поставил задачу МВД добиться нулевой смертности на дорогах РФ к 2030г

26.06.19 15:20

© РИА Новости. Илья Питалев

26 июня. Interfax-Russia.ru - МВД России ставит цель добиться через пять лет снижения смертности на отечественных дорогах в три с половиной раза, а к 2030 г. - выйти на нулевой уровень, заявил министр Владимир Колокольцев.

"Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 г. выйти на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 г. - на нулевой уровень", - сказал Колокольцев на заседании Госсовета в среду в Москве.

Он отметил при этом, что "такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют".

По словам министра, в качестве механизма для достижения подобной цели рассматривается государственная программа, которая рассчитана до 2030 г. "Ее реализация позволит охватить более широкий перечень мероприятий и оценивать эффективность их выполнения, в том числе на региональных и муниципальных уровнях. Если данное предложение будет поддержано, то готовы приступить к разработке этого стратегического документа", - подчеркнул Колокольцев.

По его словам, МВД особое внимание уделяет совершенствованию нормативной базы. "Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения", - сказал глава ведомства.