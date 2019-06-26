Суд изменил на домашний арест меру пресечения фигуранту дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

26.06.19 15:25

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 июня. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд в среду принял решение об изменении меры пресечения для одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Сергея Баландина с содержания под стражей на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказал сотрудник суда.

Как сообщалось ранее, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - единственный из четырех арестованных по решению суда от 2 мая 2019 года фигурантов дела, кто написал явку с повинной.

Самарский райсуд 2 мая 2019 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Баландина, директора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, ее заместителя Рустама Хуснутдинова, гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, которые являются подозреваемыми по делу о хищениях нефти и загрязнении трубопровода "Дружба".

Всем четверым не удалось оспорить арест.

Еще двое - бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу. Суд вынес решение об их заочном аресте. Защита Трушева и Ружечко не смогла обжаловать заочный арест.

7 июня были взяты под арест еще четверо новых фигурантов дела. Все четверо - сотрудники "Транснефть-Дружба". Таким образом, фигурантами дела являются 10 человек.