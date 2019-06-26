Левченко: ограничение турпотока не должно стать единственной мерой для экологической защиты Байкала

26.06.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 июня Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил не ограничиваться искусственным снижением потока туристов на озеро Байкал для его защиты от антропогенного воздействия, а развивать также инфраструктуру и улучшать экологическую обстановку, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Глава региона прокомментировал мнение спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о возможном ограничении турпотока на Байкал, высказанное на Всероссийском водном конгрессе, говорится в сообщении.

"Предложение Сергея Борисовича (Иванова) актуально, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые наиболее популярны у туристов и выдерживают серьезную антропогенную нагрузку. Другое дело, что это надо оценить. Ограничение в отдельных местах Байкала допустимо, но использовать только этот инструмент неправильно. Нужно и развивать инфраструктуру, и улучшать экологическую обстановку в тех местах, где уже есть накопленные отходы, и проводить просветительскую работу. Действовать нужно комплексно", - цитирует пресс-служба Левченко.

Губернатор подчеркнул, что нельзя забывать о людях, живущих в населенных пунктах у Байкала.

"Местные жители и так поставлены в достаточно жесткие условия, когда действуют законодательные ограничения, например, по строительству. И здесь нужно прислушиваться к мнению людей. Нужно понимать, чем они будут заниматься (...). Работать люди будут в туризме, потому что заводов и фабрик на Байкале нет и не будет. Поэтому надо делать все осторожно - где-то ограничивать (туристический поток - ИФ), а где-то наоборот развивать", - считает Левченко.

Пресс-служба также сообщает, что в настоящее время проходит согласование проект постановления правительства Иркутской области "Об утверждении правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории". В его основу легли расчеты норм рекреационной нагрузки для побережья Байкала, проведенные в 2017-2018 годах Институтом географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН (Иркутск).

"В проекте выделены 11 туристско-рекреационных зон и обозначены их тип и преимущественная туристская специализация. Также прописаны правила поведения туристов и отдыхающих", - отмечается в сообщении.

Так, в случае принятия Правил будет категорически запрещено использование агрессивных моющих средств вблизи Байкала; установка палаток вне специально отведенных мест; нанесение надписей, граффити, расклейка плакатов, объявлений на природных объектах - скалах, камнях, деревьях. Запрет коснется также передвижения туристов вне дорог и обустроенных троп для недопущения вытаптывания растительного покрова.

"Проект Правил прошел независимую антикоррупционную экспертизу, процедуру оценки регулирующего воздействия и согласован с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщалось, во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе заявил о возможности ограничения туристического потока на Байкал для защиты озера от мусора и вредных выбросов.

"Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (Особо охраняемые природные территории - ИФ) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", - сказал Иванов.

Он уточнил, что в настоящий момент промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, но бытовые отходы растут неимоверными темпами.

"На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера, и ни одна из них не строится с очистными сооружениями, все идёт в Байкал. Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд. И тут же появляются новые горы мусора", - добавил Иванов.