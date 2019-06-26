Две тысячи ульяновских десантников подняты по тревоге в ходе "внезапной проверки"

26.06.19 15:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Бригаду Воздушно-десантных войск в Ульяновской области подняли по тревоге в рамках проверки боевой готовности войск и сил Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в Минобороны России.

"Подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, дислоцированной в Ульяновской области, подняты по тревоге в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что после получения сигнала тревоги, десантники получили оружие, боеприпасы и экипировку, а механики-водители на боевых машинах десанта БМД-4 и бронетранспортерах БТР-МД "Ракушка" вышли из парка боевых машин и совершили марш в район сосредоточения протяженностью около 100 км.

"В назначенных районах десантники отработают тактические действия по борьбе с условным противником, а также задачи по усилению охраны важных государственных объектов в зоне ответственности", - сказали в Минобороны.

"В мероприятиях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники десантно-штурмового соединения ВДВ", - отметили там.

В понедельник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе совещания руководящего состава Минобороны РФ проинформировал о том, что по приказу Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина 24 июня началась внезапная проверка в ЦВО.

Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил в тот же день, что в проверке будет задействовано около 150 тыс. военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения.

Проверка продлится до 28 июня.