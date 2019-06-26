Автобусный парк госпредприятия Севастополя обновлен в 2019г на четверть

26.06.19 15:45

© РИА Новости. Евгения Новоженина

26 июня. Interfax-Russia.ru - ГУП "Севэлектроавтотранс" приобрело для общественных перевозок 50 автобусов, что составляет примерно четверть его автопарка, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду.

"В этом году приобретены по линии государственной транспортной лизинговой кампании 50 новых транспортных средств. Первые 20 автобусов уже вышли на маршруты", - сказал директор городского департамента транспорта Игорь Титов, которого цитирует пресс-служба.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в департаменте, всего в автопарке предприятия - 218 автобусов с учетом 50 приобретенных.

Новые автобусы работают на газомоторном топливе. Они вмещают до 90 пассажиров, число посадочных мест - 28.

Отмечается, что эксплуатация прошлогодней партии 50 новых автобусов выявила недочеты, после чего их усовершенствовали на Курганском автобусном заводе: появились отверстия для отвода тепла, модернизировано рулевое управление, усовершенствована амортизация.

Как сообщалось, власти Севастополя намерены в ближайшие пять-семь лет обеспечить переход общественного транспорта на газ. На данный момент автобусы на газу составляют примерно четверть всего общественного транспорта региона, в городе работают две газозаправочные станции.