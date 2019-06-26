Медведев предложил включить в новый КоАП возможность конфискации автомобиля после "пьяного" ДТП

26.06.19 15:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 июня. Interfax-Russia.ru - В новом Кодексе об административных правонарушениях РФ можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Предложение по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля, с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившего нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил - вот эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса", - сказал глава правительства на заседании Госсовета в среду в Москве.

Касаясь введения административной ответственности за неуплату платежей при пользовании платной дорогой, Медведев поддержал и это предложение. "Видимо, эта мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства", - отметил премьер.

ИДЕЯ МВД О КОНФИСКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Ранее в среду на Госсовете глава МВД Владимир Колокольцев озвучил предложение конфисковывать автомобили у пьяных водителей. При этом предполагается, что собственники машин смогут подавать к управлявшим ими нарушителям регрессные иски.

"Автомобиль - источник повышенной опасности. (...) Мы подготовили и внесли в правительство предложения по усилению ответственности водителей, находящихся в пьяном виде. Предлагается конфисковывать транспортные средства у водителей, задержанных за управление в пьяном виде", - сказал министр.

При этом глава МВД сравнил передачу собственником автомобиля в пользование неблагонадежному гражданину с передачей зарегистрированного оружия.

"Почему-то практически нет случаев передачи собственником зарегистрированного огнестрельного оружия иному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опасности пользоваться. Автомобиль - это тоже источник повышенной опасности, и передавать его гражданину, который потом совершит трагические последствия, - это крайне недопустимо", - сказал Колокольцев.

Министр напомнил, что в случае конфискации автомобиля у третьего лица собственник имеет право на подачу регрессного иска.

"Возникают возражения: не совсем будет правильно, когда один гражданин нарушает ПДД, а у другого гражданина, у собственника этот автомобиль конфискуется. Законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственником к этому гражданину", - сказал министр.

"Убеждены, что это резко снизит аварийность, повысит безопасность дорожного движения и главное сохранит тысячи жизней наших сограждан", - заявил Колокольцев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТПРАВЛЕНЫ НА СОГЛАСОВАНИЕ

Как сообщалось, в мае 2019 года МВД РФ предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у водителей автомобили за пьяное вождение. "В марте и апреле 2019 года в правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин позднее уточнил, что возможность изымать у нетрезвых водителей автомобили может появиться не ранее чем через полгода. "Предложения пока только сформированы, поэтому пока преждевременно говорить о конкретных мерах. По самой процедуре, конечно, процесс не менее 6 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что прежде чем соответствующий закон будет принят, ему предстоит пройти согласования всеми заинтересованными сторонами.

"Все предложения должны быть рассмотрены всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, субъектами РФ и только после этого уже готовый законопроект размещается для всеобщего обозрения в открытых источниках, обсуждается, получает замечания, рассматривается Минюстом, направляется в правительство. Правительство направляет законопроект в Госдуму, проходят чтения", - сказал он.

В ФАР УСОМНИЛИСЬ В АДЕКВАТНОСТИ САНКЦИИ

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев скептически отнесся к этой инициативе, отметив, что предложенная МВД конфискация автомобилей у водителей, пойманных пьяными за рулем, не станет для таких автомобилистов останавливающим фактором, кроме этого лишение автотранспорта ударит по родственникам нарушителя.

"Такая мера приведет к тому, что пострадает большое количество невинных людей. Не всегда те, кто управляет автомобилем, является его собственником, а значит, в таких случаях пострадают невинные автовладельцы, что несправедливо", - сказал Канаев в мае "Интерфаксу". Кроме этого, отметил он, "от утраты автомобиля пострадают члены семьи нарушителя, что также вызывает сомнения в адекватности санкции".

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы (за вред здоровью или гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) по вине пьяного водителя). "А человека, которому грозит такое серьезное наказание, вряд ли остановит перспектива конфискации автомобиля - это несопоставимые риски", - сказал Канаев. По его мнению, "для тех, кто в состоянии опьянения совершил ДТП, такая норма может стать дополнительным поводом скрыться с места происшествия".

"Государство думает постфактум - когда человек уже что-либо совершит, а в мировой практике на первом месте стоит профилактика правонарушений, совершенствование принципа неотвратимости наказания", - сказал автоэксперт.