Депутаты Госдумы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации РФ

26.06.19 15:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 июня. Interfax-Russia.ru - Представители всех думских фракций выступили за возвращение российской делегации всех полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в противном случае - за отказ от работы в Ассамблее.

"Считаю, что наши коллеги, работающие в эти дни в ПАСЕ, заняли верную линию. Или мы имеем безоговорочно равные права со всеми, или не участвуем вовсе. Тут нет какой-то "бескомпромиссности". Это нормальная и логичная позиция. Ее надо держать до конца", - сказал "Интерфаксу" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Виктор Пинский обратил внимание, что "устав любой организации, в том числе, столь значимой международной, как ПАСЕ, не должен ограничивать в правах никого из своих членов". "Никто не должен подвергаться дискриминации по субъективным основаниям. Задача таких организаций - решать проблемы в интересах граждан своих стран, находить консенсус, а не исключать из процесса тех, чья точка зрения на проблему отличается", - сказал Пинский журналистам в среду.

Он считает, что "на самом деле, сейчас наша страна борется не только за себя, но и за всех, кого могут объявить неугодным в следующий раз". "Кроме того, в Совете Европы должны понимать, что обсуждение любых вопросов современности без России невозможно и неполноценно. Хочется верить, что разум возобладает, и права нашей делегации в ПАСЕ будут восстановлены. В противном случае не вижу смысла участия России в работе ПАСЕ вообще", - сказал депутат.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что "российская делегация изначально ехала в ПАСЕ с таким подходом: либо нам возвращают полный объем прав, либо мы не будем работать в ассамблее". "Никакие даже самые мелкие ограничения непозволительны", - сказал политик.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") отметил, что озвученный принцип - "единое мнение всей Госдумы". "Мы это требование выдвинули не сегодня. Мы неоднократно заявляли об этом и в европейских парламентах. То, что сейчас некоторые делегации пытаются выдвигать требования по ограничению наших полномочий, недопустимо. Или полномочия подтвердят полностью, или, ребята, нам незачем там быть усеченными, мы не видим себя таковыми", - сказал парламентарий "Интерфаксу" в среду.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании напомнил о принципе равенстве национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"До конца дня мы посмотрим, какие решения будут приняты. Думаю, все вы поддержите позицию: либо будут соблюдены полноценные права нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ", - сказал Володин.