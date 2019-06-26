Более 75% клиентов "Почты России" пользуются электронной подписью

26.06.19 16:22

© РИА Новости. Евгений Биятов

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС – Электронную подпись использует более половины клиентов "Почты России", сообщает пресс-служба компании.

"На сегодняшний день более 75% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи", – говорится в сообщении.

После введения электронной подписи процесс выдачи отправлений сократился до 30 секунд.

По словам заместителя генерального директора "Почты России" по операционному управлению и розничной торговле Михаила Волкова, цифровизация позволит ускорить обслуживание клиентов.

Ранее сообщалось, что цифровая подпись была введена в рамках стратегии компании на 2019-2023 годы. На реализацию программы в течение 5 лет планируется направить до 50 млрд рублей.

В 2018 году компания уже принимала цифровую подпись для выдачи около 20% посылок.

ФГУП "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).