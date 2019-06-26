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26.06.19 16:22
Более 75% клиентов "Почты России" пользуются электронной подписью
"На сегодняшний день более 75% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи", – говорится в сообщении.
После введения электронной подписи процесс выдачи отправлений сократился до 30 секунд.
По словам заместителя генерального директора "Почты России" по операционному управлению и розничной торговле Михаила Волкова, цифровизация позволит ускорить обслуживание клиентов.
Ранее сообщалось, что цифровая подпись была введена в рамках стратегии компании на 2019-2023 годы. На реализацию программы в течение 5 лет планируется направить до 50 млрд рублей.
В 2018 году компания уже принимала цифровую подпись для выдачи около 20% посылок.
ФГУП "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.
Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).
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