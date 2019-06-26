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26.06.19 16:33

"Десант" ЦИК РФ попытался исправить ситуацию с муниципальными выборами в Петербурге

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
26 июня. Interfax-Russia.ru - В Центризбиркоме РФ заявили, что поражены поведением муниципальных избиркомов в Петербурге, и надеются, что после проверок и огласки ситуацию удастся исправить.

"У меня создается впечатление, что мы сегодня рисуем гораздо более благостную картину, чем ту, которую мы лицезрели вчера. Мы вчера наблюдали своеобразные инфернальные ремейки выборов 2014 года. Вчера мы общались с такими главами избирательных комиссий МО, по поводу которых мне приходила на ум пословица, "Бесстыжему плюй в глаза - ему все божья роса", - сказал в среду на заседании ЦИК член комиссии Николай Левичев.

Он отметил, что глава одного из петербургских ИКМО "пытался в глаза пыль пускать, читая нам какие-то безумные инструкции, которые они сами себе писали".

Он подчеркнул, что любые лазейки "надежно закрывает Конституция" и рекомендовал "всем молодым дарованиям почаще в нее заглядывать".

"Речь идет в их деятельности о воспрепятствовании пассивного избирательного права, что нарушает статью 24 Конституции. Они нарушают статью, присваивая властные полномочия, которыми не располагают", - сказал Левичев.

Он выразил надежду, что после рабочей поездки ЦИК РФ в Петербург ситуацию удастся исправить.

"К сожалению, мы не увидели за то время, которое прошло с начала подачи документов, несмотря на обращения в прокуратуру, никакого изменения положения дел. Надеюсь, после такого десанта ЦИК в Петербург и после привлечения общественного внимания к ситуации удастся переломить ход событий. Надеюсь, перестанут держать за идиотов не только ЦИК, но и граждан Петербурга, активных избирателей", - сказал член ЦИК.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия обнаружила нарушения сроков уведомления о назначении выборов в пяти муниципальных округах.

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