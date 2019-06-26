"Аэрофлот" с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

26.06.19 16:51

© РИА Новости. Максим Блинов

26 июня. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" повысит с июля топливные сборы для рейсов внутри РФ, а также из Москвы и Санкт-Петербурга в страны СНГ и Грузию, свидетельствует информация на сайте компании.

Для полетов между городами РФ в классе "Эконом" сбор в цене одного билета вырастет на 235 руб., до 2,7 тыс. руб. Для рейсов Москва - Якутия, которые категорируются отдельно, сбор увеличится на тот же уровень, до 4,2 тыс. руб. На перевозках между Москвой и Дальним Востоком топливные сборы не взимаются.

Сборы в "Экономе" между Москвой/Санкт-Петербургом и пунктами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Грузии вырастут на 5 евро или 360 руб., составив 15 евро или 1,44 тыс. руб. соответственно.

Во всех случаях речь идет о рейсах с вылетом с 1 июля, продажи на которые открылись 7 июня.

Величина топливного сбора в классе "Бизнес" "Аэрофлота" составляет 200% от сбора в "Экономе". То есть, например, на большинстве внутренних рейсов сбор для VIP-пассажиров вырастет до 5,4 тыс. руб., на рейсах в СНГ и Грузию - 2,88 тыс. руб. в цене билета.

Вместе с тем с июля "Аэрофлот" начнет отдельно категорировать топливный сбор для класса "Комфорт", следует из данных сайта. Ранее этот сбор был таким же, как для "Эконома", но согласно новым правилам, его размер по умолчанию в полтора раза больше. Нововведение коснется билетов, продажа которых начинается 27 июня с перевозкой с 1 июля 2019 г.

"Аэрофлот" индексирует топливные сборы на рейсах по РФ второй раз за этот год. До этого они повышались с 1 апреля: на 200 руб. для "Эконома" и на 400 руб. для "Бизнеса". Тогда индексация коснулась рейсов как самого "Аэрофлота", так и его дочерних "России" и "Авроры". При этом она не распространялась на направления с "плоскими" тарифами - на Дальний Восток, в Крым и Калининград.

В 2018 году "Аэрофлот" снизил чистую прибыль по обоим стандартам отчетности: по РСБУ - в 10 раз, до 2,8 млрд руб., по МСФО - на 75%, до 5,7 млрд руб. Главным фактором, повлиявшим на финансовые результаты, стал "беспрецедентно высокий" рост средней стоимости топлива и ослабление курса рубля, объяснял перевозчик. Рост стоимости топлива по группе составил 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд руб. В целом расходы на топливо увеличились на 48%, до 181,9 млрд руб., сообщала компания.

Накануне глава "Аэрофлота" заявил, что в качестве меры реагирования на удорожание керосина флагманская авиакомпания группы захеджировала 70% топливных контрактов, заключенных в этом году.