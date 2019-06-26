Президент ВАДА не исключает открытия более 100 дел против российских спортсменов после проверки допинг-проб из Московской лаборатории

26.06.19 17:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 июня. Interfax-Russia.ru - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется возбудить больше сотни дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014, сообщил президент ВАДА Крейг Риди.

"Мы надеемся возбудить больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве", - сказал Риди на сессии исполкома МОК в Лозанне в среду.

Он отметил, что в апреле ВАДА изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории, "они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали".

"Мы собираем доказательства по делам, будем делиться ими со спортивными федерациями", - сказал Риди.

Он надеется завершить этот процесс к концу года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года. На основании полученной информации будут инициированы расследования в отношении "подозрительных" спортсменов, упомянутых в докладах экспертов Ричарда Макларена и Ричарда Паунда, в то время как невиновные атлеты будут оправданы.

22 января исполком ВАДА принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, несмотря на то, что эксперты международного агентства получили доступ к данным проб "бывшего" Московского антидопингового агентства позднее оговоренного срока.