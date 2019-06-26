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26.06.19 17:12

Три гектара заповедного леса выгорело под Воронежем

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых
26 июня. Interfax-Russia.ru - Два пожара, вспыхнувшие на территории Воронежского биосферного заповедника в один день, привели к выгоранию трех гектаров леса, сообщается на сайте заповедника.

Оба пожара начались накануне: первый - на территории Борского лесничества, второй - в Усманском лесничестве.

Сообщение о первом возгорании в полосе отвода железной дороги поступило от машиниста поезда "Москва-Воронеж". На место возгорания оперативно прибыли сотрудники отдела охраны заповедника, ГУ МЧС по Воронежской области, КУ ВО "Гражданская оборона, защита населения и пожарной безопасности Воронежской области", СГБУ ВО "Воронежский лесопожарный центр".

Пожар со скоростью 5 м/с распространялся в сторону лесного массива Борского лесничества Воронежского заповедника.

В 13:15 пожар был локализован. Площадь, пройденная огнем, составила около 1 га.

Второй низовой пожар был зафиксирован системой видеонаблюдения в 15:00 на границе Воронежской и Липецкой областей.

В связи с переброской техники, задействованной на тушении первого возгорания, тушение пожара начали спустя 40 минут. Тушение пожара осложняла местность: огонь возник на территории торфяного болота. В ходе тушения возгорания образовывались прогары торфяника, вспыхивал сухостой.

В 18:20 пожар был локализован. Площадь, пройденная пожаром, составила 2 га. Пожар ликвидирован в 2:00 ночи 26 июня.

"Причина возгорания устанавливается: возможно, это поджог. На месте возгорания была найдена бутылка и обугленная зажигалка. Мы написали заявление в полицию, которая и займется выяснением обстоятельств возникновения пожара", - приводятся в сообщении слова директора заповедника Анатолия Тарасова.

В настоящее время работы на месте продолжаются: местами горит торф, вспыхивает зеленая растительность.

Ущерб населенным пунктам, социально-значимым объектам в обоих случаях не нанесен. Пострадавших нет.

Ущерб, причиненный лесным насаждениям, будет рассчитан после завершения работ по ликвидации пожаров.

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