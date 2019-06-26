Золотов обращает внимание на возможность провокаций в отношении объектов в Крыму

26.06.19 17:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 июня. Interfax-Russia.ru - Директор Росгвардии Виктор Золотов проинспектировал морской отряд отдельной бригады особого назначения, военнослужащие которого будут обеспечивать безопасность в акватории Керченского пролива.

"Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

В пресс-службе добавили, что Золотов, открывая оперативное совещание, отметил, что "в установленные сроки удалось воплотить значительную часть намеченных планов по обеспечению безопасности объектов и прилегающей к ним акватории".

Директор Росгвардии подчеркнул, что позитивным результатам этой работы способствует плодотворное взаимодействие органов государственной власти, научных организаций и предприятий промышленности.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своем выступлении отметил, что "законодательные потребности Росгвардии должны быть максимально удовлетворены".

"Мы должны быть твердо уверены, что ни одно плавсредство, ни один беспилотный летательный аппарат, ни один пловец или диверсант не сможет пройти через акваторию, и тот, кто попытается, будет задержан. До конца текущего года будет сделано все необходимое, чтобы наделить Росгвардию всеми необходимыми полномочиями, в том числе пресечению деятельности так называемых беспилотных летательных аппаратов", - приводят в пресс-службе Росгвардии слова Хинштейна.