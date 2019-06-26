ПАСЕ не приняла поправку, препятствовавшую восстановлению полномочий делегации РФ

26.06.19 18:52

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

26 июня. Interfax-Russia.ru - ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации, в соответствии с которой предлагалось отказать России в восстановлении полномочий делегации в ассамблеи.

Поправка группы парламентариев, в том числе от Украины, предлагала изъять из резолюции ключевую фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".

Остается или нет российская делегация в ПАСЕ, будет зависеть от содержания резолюции, если в нее будут внесены поправки о санкциях.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила, что поправка, которая делает невозможным весь остальной текст резолюции, является неприемлемой. Эту поправку отклонили и не стали рассматривать.

Также была отклонена поправка, которая предлагала написать фразу о том, что ассамблея "не ратифицирует" (не подтверждает) полномочия российской делегации.

Эту поправку также предложила группа парламентариев ПАСЕ, в том числе от Украины.