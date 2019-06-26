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26.06.19 20:39

Врио главы Ингушетии назначен бывший прокурор республики Калиматов

© РИА Новости. Руслан Кривобок
26 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин после встречи с Юнус-Беком Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", - сказал Песков.

"Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял отставку", - сообщил пресс-секретарь.

Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области, до этого в течение трех лет он работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.

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