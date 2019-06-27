Приморье направит 120 млн руб. на мобильные комплексы по обезвреживанию и сжиганию отходов

27.06.19 05:40

© РИА Новости. Андрей Стенин

27 июня. Interfax-Russia.ru - Приморский край направит 120 млн рублей на размещение первых шести мобильных комплексов по обезвреживанию и сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), преимущественно в отдаленных районах.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, в восьми муниципалитетах уже определены земельные участки, на которых разместятся перегрузочные мусорные станции с сортировочными линиями.

Комплексы планируется построить в 2020-2021 году в Хорольском, Красноармейском, Лазовском, Черниговском, Октябрьском, Пожарском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе.

Проектирование объектов начнется в июле. Из краевого бюджета на эти цели выделено 37,5 млн рублей.