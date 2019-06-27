Российско-австрийский консорциум начал строительство трех гелиостанций в Бурятии

27.06.19 05:42

© РИА Новости. Константин Чалабов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Российско-австрийский консорциум, в который входят компании "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH, приступил к строительству трех солнечных электростанций (СЭС) в Бурятии, говорится в сообщении министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Совокупная мощность гелиостанций "Тарбагатай", "Кабанская" и БВС составит 45 МВт.

Все СЭС инвестор планирует сдать в эксплуатацию осенью 2019 года и к 2020 году вывести их на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Генеральным подрядчиком строительства выступает Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH.

Как сообщалось, в конце 2018 года управляющий директор фонда частных инвестиций Core Value Capital Ферри Тахан во время запуска СЭС "Енотаевка" в Астраханской области заявлял, что фонд планирует построить пять солнечных электростанций мощностью 15 МВт каждая в Бурятии и Забайкальском крае.

"Каждая СЭС (будет стоить - ИФ) примерно около 2,5 млрд рублей", - сказал на том же мероприятии генеральный директор компании "Вершина Девелопмент" Павел Шевченко.

Австрийская Core Value Capital специализируется на размещении частных инвестиций. Компания реализовала ряд проектов в области солнечной энергетики в различных странах.