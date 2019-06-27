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Жилые дома подтоплены в Нижнеудинске и четырех поселках Иркутской области

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 июня. Interfax-Russia.ru - Жилые дома подтоплены в пяти населенных пунктах Тайшетского и Нижнеудинского района Иркутской области из-за резкого подъема воды в реках после продолжительных сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Всего подтоплен 581 жилой дом, в том числе 110 домов - в городе Нижнеудинск и 321 домов - в поселке Соляная, говорится в сообщении

"Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет", - цитирует пресс-служба начальника иркутского Главка МЧС Валентина Нелюбова.

По данным МЧС, в Нижнеудинском районе уровень воды в реке Уде составляет 385 см при критической норме 320 см. В Нижнеудинске подтоплено 110 домов, в поселке Шумский - 76 домов.

В Тайшетском районе уровень воды в реке Бирюса составляет 482 см, при критической норме 400 см. В поселке Соляная подтоплены 321 дом, в поснлке Сереброво - 23 дома, в деревне Талая - 51 дом.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки уровень воды в реках Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов может подняться в среднем еще на 50-100 см.

Ранее сообщалось, что из-за дождевого паводка в Нижнеудинске и поселке Соляная введены режимы ЧС.

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