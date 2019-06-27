Режимы ЧС из-за паводка введены в двух районах Иркутской области

27.06.19 06:23

© РИА Новости. Сергей Красноухов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнеудинском и Тайшетском районах Иркутской области, продолжает действовать в городе Нижнеудинск, где идет подтопление жилых домов из-за поднятия рек Уда и Бирюса после сильных дождей, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе уточнили, что в настоящее время от паводка пострадали 1 тыс. 186 местных жителей.

По данным на 9:00 ирк (4:00 мск) в Нижнеудинском районе в отдаленном поселке Алыгджер подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человек, в том числе 11 детей. В Нижнеудинске остаются подтопленными 110 домов, где живет 275 человек, в том числе 82 ребенка.

"В случае дальнейшего повышения уровня воды в реке Уда в зону подтопления в Нижнеудинске могут попасть 318 домов с 795 жителями", - уточнил сотрудник пресс-службы.

В Тайшетском районе в поселке Соляная подтоплен 321 дом с 776 жителями, в том числе 153 ребенка, в поселке Сереброво - 23 дома с 63 жителями.

Кроме того, по данным МЧС, в Тулунском и Зиминском районах региона введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках Кирей и Ока.

"В городе Тулуне в результате резкого подъема уровня воды на реке Ие существует угроза подтопления 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек. В настоящий момент уровень воды составляет 690 см при критической отметке 700 см", - уточнил сотрудник пресс-службе.

Во всех поселениях развернуты пункты временного размещения для жителей подтопленных домов, местные администрации подготовили транспорт на случай эвакуации.