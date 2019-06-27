Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
  
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
   
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.06.19 06:23

Режимы ЧС из-за паводка введены в двух районах Иркутской области

© РИА Новости. Сергей Красноухов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнеудинском и Тайшетском районах Иркутской области, продолжает действовать в городе Нижнеудинск, где идет подтопление жилых домов из-за поднятия рек Уда и Бирюса после сильных дождей, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе уточнили, что в настоящее время от паводка пострадали 1 тыс. 186 местных жителей.

По данным на 9:00 ирк (4:00 мск) в Нижнеудинском районе в отдаленном поселке Алыгджер подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человек, в том числе 11 детей. В Нижнеудинске остаются подтопленными 110 домов, где живет 275 человек, в том числе 82 ребенка.

"В случае дальнейшего повышения уровня воды в реке Уда в зону подтопления в Нижнеудинске могут попасть 318 домов с 795 жителями", - уточнил сотрудник пресс-службы.

В Тайшетском районе в поселке Соляная подтоплен 321 дом с 776 жителями, в том числе 153 ребенка, в поселке Сереброво - 23 дома с 63 жителями.

Кроме того, по данным МЧС, в Тулунском и Зиминском районах региона введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках Кирей и Ока.

"В городе Тулуне в результате резкого подъема уровня воды на реке Ие существует угроза подтопления 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек. В настоящий момент уровень воды составляет 690 см при критической отметке 700 см", - уточнил сотрудник пресс-службе.

Во всех поселениях развернуты пункты временного размещения для жителей подтопленных домов, местные администрации подготовили транспорт на случай эвакуации.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket