Два члена экипажа погибли при крушении самолета в Бурятии

27.06.19 06:49

© РИА Новости. Андрей Стенин

27 июня. Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-24 выкатился за пределы летного и загорелся при посадке в Нижнеангарске, погибли два члена экипажа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии в четверг.

"Сегодня Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся. По предварительной информации, погибли два члена экипажа",- говорится в релизе.

На момент инцидента на борту самолету находились 47 человек, за медицинской помощью обратились семь человек.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции.

На данный момент самолет тушат сотрудники МЧС.

В свою очередь в отделе ГО и ЧС администрации Северо-Байкальского района агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске, столкнулся со зданием и загорелся.

"По предварительным данным, погибли два члена экипажа, семеро пострадали. Списки пассажиров уточняются", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за отказа двигателя.