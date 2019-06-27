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27.06.19 06:49
Два члена экипажа погибли при крушении самолета в Бурятии
"Сегодня Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся. По предварительной информации, погибли два члена экипажа",- говорится в релизе.
На момент инцидента на борту самолету находились 47 человек, за медицинской помощью обратились семь человек.
На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции.
На данный момент самолет тушат сотрудники МЧС.
В свою очередь в отделе ГО и ЧС администрации Северо-Байкальского района агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске, столкнулся со зданием и загорелся.
"По предварительным данным, погибли два члена экипажа, семеро пострадали. Списки пассажиров уточняются", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за отказа двигателя.
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