У самолета Ан-24 двигатель отказал еще в воздухе

27.06.19 07:20

© РИА Новости. Виталий Безруков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Аварийный Ан-24 садился в Нижнеангарске с отказавшим двигателем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, двигатель самолета отказал на схеме захода на посадку, но еще в воздухе. Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и ошибок не допустил. "После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог", - сказал источник.