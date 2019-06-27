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27.06.19 07:23
Томская область в 2019 году направит 137 млн руб. на решение проблем дольщиков
"В 2019 году в областном бюджете заложено 137 млн рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. В этом году ключи от долгожданных квартир получат 477 участников долевого строительства. Полностью решить этот вопрос мы намерены до конца 2021 года", - приведены в сообщении слова заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто.
По данным администрации региона, в 2019 году будут сданы в эксплуатацию три долгостроя. Так,в Томске введут дома по переулку Нижнему, по улицам Большая Подгорная и Кедровая. Кроме того, в этом году будет сдана первая очередь дома по улице Нефтяной, куда въедут дольщики проблемных многоквартирников по двум другим адресам.
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