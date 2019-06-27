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27.06.19 08:57
Ан-24 компании "Ангара" сгорел после жесткой посадки в Бурятии, пилоты погибли
По версии следствия, у самолета после взлета отказал один из двигателей, экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. На борту находились 47 человек - 42 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли командир и бортмеханик экипажа.
По данным источника "Интерфакса", у Ан-24 отказал левый двигатель, в результате садился самолет с "разнотягом", без реверса и съехал с полосы при пробеге.
"Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину. Выгорел салон. Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", - сказал источник.
Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений.
"Бортовые самописцы подлежат расшифровке. Будут переданы в МАК", - добавил собеседник агентства.
В администрации аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что экипаж аварийного Ан-24 заблаговременно доложил об отказе управления самолетом перед посадкой в Нижнеангарске и подал сигнал бедствия.
"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой, доложил об отказе управления систем самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы. Они встречали самолет на аэродроме", - сказал собеседник агентства.
Благодаря этому удалось спасти 45 человек, 14 из них обратились за медицинской помощью, добавили в аэропорту.
Все пассажиры и экипаж Ан-24 были отправлены в Нижнеангарскую районную больницу. Из доставленных туда людей у 21 диагностировали травмы, трое их них, включая двух детей, госпитализированы. Госпитализированные получили травмы средней степени тяжести, остальные получили мелкие ушибы.
Также пострадавших в катастрофе Ан-24 начала принимать Отделенческая больница на станции Северобайкальск ОАО "РЖД".
"К нам начали поступать пассажиры с самолета, который жестко сел в Нижнеангарске. Идет их осмотр", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель медучреждения.
Между тем пожарные справились с возгоранием на месте аварии самолета в аэропорту Нижнеангарска.
"Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, включая 100 квадратных метров самолет и 100 квадратных метров помещение очистных сооружений (с которым после выкатывания столкнулся самолет - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
В МЧС подтвердили информацию о спасении 45 человек. Среди них, по данным ведомства, семь госпитализированы.
Источник в экстренных службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что тела погибших извлекли из-под обломков самолета. По его словам, тела сильно обгорели.
"Обнаружены и извлечены тела командира и бортмеханика. Обгорели", - сказал источник.
По факту жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск на берегу озера Байкал в Бурятии СК РФ возбудил уголовное дело, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
"Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Он сообщил, что следователи выехали на место аварийной посадки в Нижнеангарск.
Также стало известно, что Ростанснадзор планирует организовать проверку авиакомпании "Ангара".
"Будет проведена проверка (авиакомпании) Ространснадзором", - сказала "Интерфаксу" представитель ведомства.
В Росавиации также заявили, что происшествие с участием самолета Ан-24 в Нижнеангарске будет расследовать комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей ведомства.
"Происшествие будет расследовать комиссия МАК с участием представителей Росавиации", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".
Он добавил, что пока не принято решение, полетит ли кто-то из специалистов Росавиации на место происшествия из Москвы или же это будут сотрудники территориального управления ведомства.
Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы. Парк "Ангары" насчитывает 35 воздушных судов: пять Ан-148, семь Ан-24, два Ан-26-100, четыре Ан-2 и 16 вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также один Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем.
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