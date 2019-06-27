Ан-24 компании "Ангара" сгорел после жесткой посадки в Бурятии, пилоты погибли

27.06.19 08:57

Фото пресс-службы правительства Бурятии

27 июня. Interfax-Russia.ru - В Бурятии совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Борт, следовавший рейсом ИК-200 "Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск", потерпел катастрофу 27 июня в 10:30 по местному времени (5:30 мск) в аэропорту Нижнеангарска. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

По версии следствия, у самолета после взлета отказал один из двигателей, экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. На борту находились 47 человек - 42 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли командир и бортмеханик экипажа.

По данным источника "Интерфакса", у Ан-24 отказал левый двигатель, в результате садился самолет с "разнотягом", без реверса и съехал с полосы при пробеге.

"Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину. Выгорел салон. Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", - сказал источник.

Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений.

"Бортовые самописцы подлежат расшифровке. Будут переданы в МАК", - добавил собеседник агентства.

В администрации аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что экипаж аварийного Ан-24 заблаговременно доложил об отказе управления самолетом перед посадкой в Нижнеангарске и подал сигнал бедствия.

"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой, доложил об отказе управления систем самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы. Они встречали самолет на аэродроме", - сказал собеседник агентства.

Благодаря этому удалось спасти 45 человек, 14 из них обратились за медицинской помощью, добавили в аэропорту.

Все пассажиры и экипаж Ан-24 были отправлены в Нижнеангарскую районную больницу. Из доставленных туда людей у 21 диагностировали травмы, трое их них, включая двух детей, госпитализированы. Госпитализированные получили травмы средней степени тяжести, остальные получили мелкие ушибы.

Также пострадавших в катастрофе Ан-24 начала принимать Отделенческая больница на станции Северобайкальск ОАО "РЖД".

"К нам начали поступать пассажиры с самолета, который жестко сел в Нижнеангарске. Идет их осмотр", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель медучреждения.

Между тем пожарные справились с возгоранием на месте аварии самолета в аэропорту Нижнеангарска.

"Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, включая 100 квадратных метров самолет и 100 квадратных метров помещение очистных сооружений (с которым после выкатывания столкнулся самолет - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

В МЧС подтвердили информацию о спасении 45 человек. Среди них, по данным ведомства, семь госпитализированы.

Источник в экстренных службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что тела погибших извлекли из-под обломков самолета. По его словам, тела сильно обгорели.

"Обнаружены и извлечены тела командира и бортмеханика. Обгорели", - сказал источник.

По факту жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск на берегу озера Байкал в Бурятии СК РФ возбудил уголовное дело, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что следователи выехали на место аварийной посадки в Нижнеангарск.

Также стало известно, что Ростанснадзор планирует организовать проверку авиакомпании "Ангара".

"Будет проведена проверка (авиакомпании) Ространснадзором", - сказала "Интерфаксу" представитель ведомства.

В Росавиации также заявили, что происшествие с участием самолета Ан-24 в Нижнеангарске будет расследовать комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей ведомства.

"Происшествие будет расследовать комиссия МАК с участием представителей Росавиации", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Он добавил, что пока не принято решение, полетит ли кто-то из специалистов Росавиации на место происшествия из Москвы или же это будут сотрудники территориального управления ведомства.

Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы. Парк "Ангары" насчитывает 35 воздушных судов: пять Ан-148, семь Ан-24, два Ан-26-100, четыре Ан-2 и 16 вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также один Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем.