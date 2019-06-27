Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников

27.06.19 09:02

Фото со страницы группы в соцсети

27 июня. Interfax-Russia.ru - Солист и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников скончался в Москве на 47 году жизни, сообщил в четверг представитель коллектива Алексей Кан.

"25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы "Високосный Год" Илья Калинников, автор хитов "Метро", "Лучшая Песня о Любви", "Тихий Огонёк" и многих других", - написал Кан на своей странице в Facebook.

По его информации, смерть Калинникова наступила в одной из московских больниц в результате остановки сердца.

"Високосный год" - рок-группа из подмосковного Фрязина. Ее название возникло в 1988 году, когда будущий лидер группы Илья Калинников писал песню "Високосный год" с таким названием. Песня не была закончена, но в 1990 году Калинников создал группу с этим же названием. Группа "Високосный год" выпустила единственный альбом "Который возвращается", ставший платиновым.