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ФАС выступает против строительства судов-краболовов для Дальнего Востока исключительно на местных верфях

© РИА Новости. Виталий Савельев
27 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против введения требования по строительству судов-краболовов для добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока, говорится в письме ведомства, текстом которого располагает "Интерфакс".

"Установление требования по строительству объектов инвестиций рыбопромысловых судов для добычи (вылова) краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на верфях Дальневосточного федерального округа может создать дискриминационные условия для других судоверфей РФ, которые также готовы обеспечить строительство инвестиционных объектов", - говорится в письме ФАС в адрес Росрыболовства, которое ранее просило антимонопольный орган представить позицию по этому вопросу.

ФАС также считает, что возложение обязательств по строительству судов на конкретные верфи может повлечь злоупотребления со стороны этих верфей при установлении цены на выполнение работ.

"Одновременно установление указанного требования также может привести к высокой или максимальной загрузке мощностей дальневосточных верфей, что может привести к нарушению ими срока исполнения заказов на постройку судов рыбопромыслового флота или к отказу в принятии заказа по строительству отдельных инвестиционных проектов, что по не зависящим от инвестора обязательствам может, соответственно, привести к неисполнению взятого им инвестиционного обязательства и расторжению ранее заключенного договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях", - считает ведомство.

По мнению антимонопольного органа, реализация мероприятий по строительству судов для добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне не должна приводить к ограничению или ущемлению интересов рыбопромышленников, планирующих участвовать в аукционах на добычу краба в инвестиционных целях.

По информации "Интерфакса", интерес к строительству судов-краболовов проявляет ряд верфей Дальнего Востока: "Находкинский судоремонтный завод", "Славянский судоремонтный завод", "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (все - Приморский край), "Амурский судостроительный завод" и "Хабаровский судостроительный завод" (оба - Хабаровский край).

"Все компании уже направили в Минпромторг официальное подтверждение о готовности к объемам заказов, которые они могут выполнить, в рамках судостроительной краболовной программы. Часть заводов указала, что при необходимости они привлекут иностранных партнеров и их новейшие технологии", - сообщил "Интерфаксу" представитель одной из рыбодобывающих компаний.

"Требование о строительстве (краболовов - ИФ) на Дальнем Востоке является не ограничением конкуренции, а продуманным шагом по развитию Дальнего Востока по поручению главы государства. Сегодня судостроение на Дальнем Востоке изначально в неравных условиях по сравнению с западными верфями. 10% в строительстве судна приходится на затраты по электроэнергии. В Приморье она 7 рублей за кВт.ч, на западе (России - ИФ) - 2-3 рубля. ФАС почему-то не берет в расчет, что тарифы государственных монополий для дальневосточной промышленности выше. Но тогда зачем в регионе введены режимы ТОР и Свободного порта?" - сказал "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Славянский СРЗ" Андрей Якимчук.

Он добавил, что в августе пройдет президиум госсовета по развитию Дальнего Востока, где будут рассматриваться вопросы реализации мероприятий нацпрограммы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

"Размещение заказов на строительство судов на Дальнем Востоке - это мера государственного стимулирования. Мы надеемся, что на госсовете эта тема будет рассмотрена со всех сторон", - отметил Якимчук.

Ранее сообщалось, что первые крабовые аукционы в России планируется провести нынешним летом.

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