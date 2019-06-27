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27.06.19 09:23
Полпред президента в СКФО Матовников представил врио главы Ингушетии Калиматова
"Профессиональный путь Махмуд-Али Калиматова позволяет утверждать, что он обладает богатым управленческим опытом. Назначение на эту должность - это свидетельство высокого доверия президентом РФ. Необходимо сосредоточить усилия на реализации указа президента РФ по нацпроектам. Прошу депутатов быть союзниками назначенному президентом врио главы, оказывать помощь и поддержку", - сказал Матовников.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в среду встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке с поста главы региона. После встречи с Евкуровым Путин назначил Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, до этого в течение трех лет работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал жителей республики поддержать врио главы региона Махмуда-Али Калиматова.
"Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно. Призываю всех земляков, где бы они ни находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях", - написал Евкуров в своем аккаунте Instagram.
24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестными движениями в республике в конце 2018 года, которые начались после подписания соглашения о границах с Чеченской республикой.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона он был наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.
8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.
Выборы главы республики пройдут в Ингушетии в единый день голосования, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе в избирательной комиссии региона.
" Выборы нового главы Ингушетии состоятся в единый день голосования, 8 сентября этого года ", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что кандидатуры на пост руководителя региона, согласно существующему порядку, будут внесены в Народное собрание. 8 сентября из них парламентарии путем голосования выберут главу республики.
В мае 2013 года депутаты Народного собрания Ингушетии приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона будет избираться республиканским парламентом. За принятие поправок проголосовали 23 депутата, против - один.
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