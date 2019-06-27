Погибший командир сгоревшего при посадке в Бурятии Ан-24 был опытным пилотом

27.06.19 09:42

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27 июня. Interfax-Russia.ru - Погибший командир Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, имел общий налет в 15,7 тыс. часов, сообщила пресс-служба авиакомпания "Ангара".

Кроме этого, погибший командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин, как отмечается, имел общий стаж работы в авиации 34 года.

Погибший бортмеханик Олег Барданов имел общий налет 13,7 тыс. часов, стаж работы - 35 лет.

Второй пилот Ан-24 Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая при посадке не пострадали, отмечается в пресс-релизе.

По данным "Ангары", все 43 пассажира (42 взрослых и один ребенок) были своевременно эвакуированы. Среди пассажиров жертв нет.

"В причинах катастрофы будет разбираться комиссия МАК", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" замглавы Северо-Байкальского района Татьяна Прохорова, медики оказали помощь 31 пассажиру самолета.

"За помощью к настоящему моменту обратился 31 человек, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей", - сказала Прохорова.

По ее словам, тех, кто получил разовую помощь, медики уже отпустили.

Прохорова добавила, что пассажиры самолета не обращались с просьбой о предоставлении временного размещения.

Ранее сообщалось о том, что за медпомощью обратилось более 20 человек.

Также стало известно, что пассажиры самолета Ан-24 были застрахованы в компании "СОГАЗ". Данные о заключенном договоре содержатся в базе Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно Воздушному кодексу РФ, члены экипажа воздушного судна страхуются на 1 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами риски жизни и здоровью пассажиров страхуются на 2 млн рублей, выплаты пострадавшим производятся в зависимости от полученных травм. По риску смерти выплаты составляют 2 млн рублей.

Договор страхования ответственности авиаперевозчика "Ангара" был заключен компанией "СОГАЗ" 29 сентября 2018, он действует по 28 сентября 2019 года, согласно базе данных НССО.

По факту жесткой посадки Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным сайта russianplanes.net, данный самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности у данного Ан-24 был до 28 июля 2019 года.