Поисковики нашли останки 26 красноармейцев - участников Ржевской битвы

27.06.19 09:36

© РИА Новости. Сергей Мелконов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Поисковые отряды Западного военного округа (ЗВО) обнаружили останки 26 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в районе Ржева, сообщает пресс-служба ЗВО.

"В ходе поисковых работ военнослужащие ЗВО обнаружили останки 26 красноармейцев, погибших в ходе ожесточённых боёв Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах. Также были найдены предметы вооружения, обмундирования и экипировки. Все погибшие были захоронены с воинскими почестями на мемориале в Ржеве", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в Ржевском районе Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", в которой приняли участие более 400 человек из разных регионов страны, а также военнослужащие поискового батальона ЗВО.

В настоящее время еще более 50 военнослужащих поискового батальона ЗВО продолжают работы в местах боёв в Новгородской области и Карелии.