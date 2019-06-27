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27.06.19 09:36
Поисковики нашли останки 26 красноармейцев - участников Ржевской битвы
"В ходе поисковых работ военнослужащие ЗВО обнаружили останки 26 красноармейцев, погибших в ходе ожесточённых боёв Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах. Также были найдены предметы вооружения, обмундирования и экипировки. Все погибшие были захоронены с воинскими почестями на мемориале в Ржеве", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что в Ржевском районе Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", в которой приняли участие более 400 человек из разных регионов страны, а также военнослужащие поискового батальона ЗВО.
В настоящее время еще более 50 военнослужащих поискового батальона ЗВО продолжают работы в местах боёв в Новгородской области и Карелии.
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