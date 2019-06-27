МЧС предупреждает об опасности пожаров из-за жары и гроз в Красноярском крае

27.06.19 09:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильную жару и грозы в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в четверг.

"27 июня на севере Туруханского и на северо-западе Эвенкийского районов ожидаются грозы, в центральных районах Красноярского края температура воздуха днем до 33 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В связи с этим на указанных территориях устанавливается высокая пожарная опасность четвертого класса.

Пресс-служба администрации Эвенкийского района сообщила, что аварийные и спасательные службы приведены в повышенную готовность из-за угрозы пожаров, оповещается местное население.