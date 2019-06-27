Постановление правительства по "регуляторной гильотине" планируется принять в августе

27.06.19 10:02

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Принятие постановления правительства РФ, которое в рамках механизма "регуляторной гильотины" отменит все действующие в стране нормативные акты о государственном надзоре, запланировано на август, сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин на совещании в Новосибирске в четверг.

"Уже в августе, я думаю, будет принято постановление правительства, которое отменит все действующие нормативные акты, (. . .) которые регулируют любую надзорную деятельность. Решение будет принято в августе - во всяком случае, по плану так стоит - но вступит оно в силу с 1 января 2021 года", - сказал он.

Алёшин подчеркнул, что это ставит задачу в сжатые сроки пересмотреть всю существующую нормативную базу, и призвал все заинтересованные стороны к активному обсуждению новой системы регулирования.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Сделать это надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.