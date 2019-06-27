Глава Екатеринбурга отверг одну из предложенных площадок для строительства храма

27.06.19 10:13

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга полагает, что на одной из трех площадок, предложенных рабочей группой для включения в опрос по месту строительства храма святой Екатерины, возведение этого объекта невозможно.

"Мы считаем, и это подтверждается специалистами, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены", - заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, слова которого приводятся в сообщении городской администрации.

Глава города подчеркнул, что не просто выписано разрешение на строительство арены на месте снесенной телебашни, но уже ведутся технологические работы. "Остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге", - отметил он.

Высокинский также сообщил, что решение рабочей группы не является окончательным для утверждения опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения мест строительства.

Горадминистрация предлагает оставить в опросном листе две площадки: Фурманова-Белинского и Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода).

Кроме того, Высокинский заявил, что опрос лучше всего будет провести в одно из воскресений сентября.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Рабочая группа, куда вошли общественники, депутаты, представители властей, епархии и инициаторы стройки, приняли решение о включении в опросный лист трех площадок, сквер в этот короткий перечень не вошел. Решение группы должно пройти утверждение городского парламента. Заседание намечено на 10 сентября.