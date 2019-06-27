Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
  
Мягкий приговор: экс-директор ТМК, строившей космодром "Восточный", получил условный срок
   
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.06.19 10:16

Новое землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья Камчатки

© РИА Новости. Сергей Красноухов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Третье за двое суток мощное землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в четверг 16:20 по местному времени (7:20 мск). Его эпицентр находился в 105 км восточнее поселка Усть-Камчатск", - сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 13,4.

"В том районе идет рой землетрясений. Только за последние сутки их зарегистрировано порядка 200. Это - самое сильное", - сказал геофизик.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что жители Усть-Камчатска ощутили это землетрясение силой до четырех баллов.

"По предварительным данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнули в МЧС.

Группы спасателей выдвинулись на обследование зданий, чтобы проверить - не пострадали ли они в результате землетрясения.

Как сообщалось, мощное землетрясение у восточного побережья Камчатки произошло в среду в 14:18 по местному времени (05:18 мск). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск. По данным МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов.

Предыдущее сильное землетрясение произошло в том же районе во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Жители райцентра Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket