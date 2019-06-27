Новое землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья Камчатки

27.06.19 10:16

© РИА Новости. Сергей Красноухов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Третье за двое суток мощное землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в четверг 16:20 по местному времени (7:20 мск). Его эпицентр находился в 105 км восточнее поселка Усть-Камчатск", - сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 13,4.

"В том районе идет рой землетрясений. Только за последние сутки их зарегистрировано порядка 200. Это - самое сильное", - сказал геофизик.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что жители Усть-Камчатска ощутили это землетрясение силой до четырех баллов.

"По предварительным данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнули в МЧС.

Группы спасателей выдвинулись на обследование зданий, чтобы проверить - не пострадали ли они в результате землетрясения.

Как сообщалось, мощное землетрясение у восточного побережья Камчатки произошло в среду в 14:18 по местному времени (05:18 мск). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск. По данным МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов.

Предыдущее сильное землетрясение произошло в том же районе во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Жители райцентра Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.