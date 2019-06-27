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27.06.19 10:20

Около 150 самолетов и вертолетов ЮВО проверены в готовность к перебазированию в рамках внезапной проверки

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
27 июня. Interfax-Russia.ru - В рамках внезапной проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию", - говорится в сообщении.

24 июня началась внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.

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