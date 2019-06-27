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27.06.19 10:27

Врио главы Ингушетии Калиматов не собирается устраивать чистку в правительстве республики

© РИА Новости. Михаил Климентьев
27 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что серьезных кадровых перестановок в правительстве республики в ближайшее время не будет.

"Надо сперва изучить ситуацию - насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей. Резких движений кадровых не будет", - сказал Калиматов, выступая в четверг перед депутатами Народного собрания.

Он отметил, что парламент и правительство будут и дальше работать над намеченными планами.

"Будем работать для всех жителей нашей республики. Планы, которые намечены, нацпроекты, которые определены, будем вместе с правительством и парламентом продвигать. Формат понятен, для меня важна поддержка всех жителей республики", - сказал Калиматов.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и подавший в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров представили врио главы республики Махмуда-Али Калиматова депутатам Народного собрания региона утром в четверг.

Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке с поста главы региона. После встречи с Евкуровым Путин назначил Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, до этого в течение трех лет работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестными движениями в республике в конце 2018 года, которые начались после подписания соглашения о границах с Чеченской республикой.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона он был наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

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