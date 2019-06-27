Исследование: мэры в России чаще всего идут на повышение или становятся фигурантами уголовных дел

27.06.19 10:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Основными по распространенности сценариями для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.

Судьбы мэров изучали в проекте КГИ "Муниципальная карта России: точки роста". Исследование провели по 109 городам и 360 мэрам, данные с 2008 по 2019 годы были собраны по открытым источникам. Исследователей интересовали последствия изменений модели организации органов местного самоуправления, когда выборы мэров сначала заменили на "двуглавую" модель "мэр и сити-менеджер", а затем перешли к избранию мэров представительным органом по результатам конкурса (49% городов).

Из отслеживаемых экс-мэров на региональный уровень перешли 21%, из них 42% были назначены заместителем главы региона, 22% - избраны главой региона.

Авторы доклада отметили, что избранные мэры чаще шли на повышение, чем назначенцы. "Прямые выборы мэров являются действенным механизмом формирования кадрового резерва федеральных депутатов и глав регионов, причем представляющих преимущественно "партию власти"", - пишут они.

15% мэров (39 человек) подверглись уголовному преследованию.

"Очевидно, что доля такого сценария радикально выше, чем, например, у глав регионов или депутатов. При этом более высокий уровень коррумпированности или противоправных действий со стороны мэров неочевиден. Причиной этого может быть высокая правовая незащищенность главы муниципальных образований и/или дефекты механизмов их формирования, что еще раз ставит под сомнение эффективность "конкурсных" процедур замещения должностей глав муниципальных образований и отказа от их прямых выборов", - говорится в докладе.

Авторы отметили неустойчивость корпуса мэров. Более 40% мэров из них работают в этой должности от года до трех, меньше стандартного срока полномочий. "При этом имеется прямая зависимость срока пребывания в должности главы местной администрации от порядка избрания (при прямых выборах медианный срок работы главы - 5,5 лет, при замещении на основе конкурса - три года)", - отмечают в КГИ и делают вывод: "Эволюция модели управления городами в последнее десятилетие обусловила кардинальное снижение стабильности муниципального управления".

Смена формата замещения позиции мэра привела к снижению уровня образования и подготовки этих чиновников. По выборке КГИ с 29% до 17% снизилась доля мэров с ученой степенью или получивших образование в вузах национального уровня. Доля мэров с экономическим и управленческим образованием снизилась с 44% до 39%, с техническим образованием - с 37% до 30%, но последнее изменение эксперты считают следствием общего сокращения числа людей с техническим образованием в постсоветских поколениях. Доля мэров-юристов выросла с 10% до 20%.

Уголовные дела на мэров обычно заводят при губернаторах, которые давно занимают свои посты, сказал "Ведомостям" один из авторов доклада, эксперт КГИ Андрей Максимов. Он предположил, что эти дела могут быть связаны с усилением активности силовиков в отношении таких губернаторов, а с приходом нового губернатора давление ослабевает, и мэров отправляют на повышение, как это было заметно во время думских выборов 2016 года. По словам эксперта, должность мэра становится менее привлекательной, возможно, как раз с этим связано и то, что их квалификация снижается. "Более сильные и образованные люди не хотят идти на эти позиции, учитывая такое число уголовных дел", - заключил он.