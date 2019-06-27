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27.06.19 10:47

Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы начнется строительство домов реновации до конца года, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев журналистам в четверг.

"До конца года мы планируем приступить к строительству еще на пяти площадках для возведения жилых домов в рамках программы реновации. Кроме этого, за это время будет начато проектирование еще по 18 объектам", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время в стадии строительства на северо-востоке Москвы уже находятся 15 жилых домов жилой площадью 148,6 тыс. кв. м на 2 651 квартиру.

Бочкарев напомнил, что в Северо-Восточном административном округе ранее было введено в эксплуатацию девять домов жилой площадью 70,3 тысяч кв. м.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на сегодня на северо-востоке Москвы утверждены 48 "стартовых" площадок реновации.

"В этом округе в программу включены 499 домов. С момента практического старта программы для нужд переселения в СВАО город передал восемь современных новостроек. В них уже успешно переехали жители трех пятиэтажек, жители еще пяти домов находятся в разной стадии переезда", - добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома.

В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

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