Власти Бурятии помогут пострадавшим в жесткой посадке самолета Ан-24

27.06.19 10:50

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

27 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным погибших членов экипажа самолета Ан-24, аварийно приземлившемся в Нижнеангарске в четверг утром.

"Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены и помощь будет оказана в полном объеме", - цитирует Цыденова пресс-служба правительства республики.

Ранее сообщалось о том, что за медпомощью обратилось более 30 человек.

В Нижнеангарске утром в четверг самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и загорелся. Погибли два члена экипажа. По данным МЧС, всего на борту находилось 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" агентству сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

По факту жесткой посадки Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным сайта russianplanes.net, данный самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности у данного Ан-24 был до 28 июля 2019 года.