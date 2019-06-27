Установка 750 тыс. современных мусорных контейнеров по всей России обойдется в 10 млрд рублей

27.06.19 10:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 июня. Interfax-Russia.ru - Потребность РФ в современных контейнерах составляет 750 тыс. единиц, сообщил советник гендиректора публичной правовой компании "Российский экологический оператор" Сергей Королев на окружном совещании в Новосибирске по "мусорной реформе" в четверг.

По его словам, на это требуется 9,7 млрд рублей, исходя из цены одного контейнера в 13 тыс. рублей.

Королев сообщил, что в настоящее время разрабатывается механизм финансирования - 80% возьмет на себя федеральный центр, 20% - регионы.

Также он сообщил, что ППК "РЭО" собирает заявки на приобретение регионами в лизинг мусоровозов на срок от 3 до 7 лет под 3,5% годовых.

"Это будут как отечественные, так и импортные машины", - уточнил Королев.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана в 2019 году для формирования комплексной системы обращения с отходами и реализации норм законодательства в области обращения с ТКО в России.