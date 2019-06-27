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27.06.19 10:52
Установка 750 тыс. современных мусорных контейнеров по всей России обойдется в 10 млрд рублей
По его словам, на это требуется 9,7 млрд рублей, исходя из цены одного контейнера в 13 тыс. рублей.
Королев сообщил, что в настоящее время разрабатывается механизм финансирования - 80% возьмет на себя федеральный центр, 20% - регионы.
Также он сообщил, что ППК "РЭО" собирает заявки на приобретение регионами в лизинг мусоровозов на срок от 3 до 7 лет под 3,5% годовых.
"Это будут как отечественные, так и импортные машины", - уточнил Королев.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана в 2019 году для формирования комплексной системы обращения с отходами и реализации норм законодательства в области обращения с ТКО в России.
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