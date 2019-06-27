Режим ЧС введен в Иркутской области из-за дождевого паводка, подтоплено более 700 домов

27.06.19 11:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 июня. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Иркутской области из-за подтопления населенных пунктов вышедшими из берегов из-за сильных дождей притоками Ангары, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 13:00 по местному времени в регионе введен режим ЧС постановлением председателя областного правительства Руслана Болотова", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящее время в городе Нижнеудинске, Нижнеудинском и Тайшетском районах подтоплено 745 частных домов, в которых проживает более 2,2 тыс. человек, а также приусадебные участки и дороги.

"По последним данным, в Нижнеудинске подтоплено 130 домов (было 110 - ИФ), в которых проживает 437 человек, всего в Нижнеудинско районе подтоплено 370 домов с 1 тыс. 121 жителей, в том числе 246 детей. В Тайшетском районе подтоплено 375 домов, в которых проживает 1 тыс. 161 человек, в том числе 214 детей", - уточнил представитель МЧС.

По его словам, сохраняется также угроза подтопления в городе Тулун.

Как сообщалось, в Нижнеудинском районе вышла из берегов река Уда. В Нижнеудинске было подтоплено 110 домов, где живет 275 человек, в том числе 82 ребенка. В отдаленном поселке Алыгджер, который является административным центром горной местности Тофалария, подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человек, в том числе 11 детей. В поселке Шумский подтоплено 76 приусадебных участков.

В Тайшетском районе вышла из берегов река Бирюса. В поселке Соляная подтоплен 321 дом с 776 жителями, в том числе 153 ребенка, в поселке Сереброво - 23 дома с 63 жителями. В селе Талая подтоплен 51 приусадебный участок.

В Тулунском районе из берегов вышла река Ия, подтопление угрожает 887 домам в городе Тулуне. В зоне подтопления могут оказаться 1 тыс. 771 человек, включая 351 ребенка.

В Нижнеудинском, Тайшетском районах и городе Нижнеудинске введены режимы ЧС. Во всех поселениях развернуты пункты временного размещения для жителей подтопленных домов, местные администрации подготовили транспорт на случай эвакуации.

28-30 июня местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные, очень сильные и продолжительные сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Продолжается формирование дождевого паводка на левобережных притоках реки Ангары.