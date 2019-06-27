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27.06.19 11:06

Адвокат заявил о грубейших нарушениях при отправке в колонию экс-главы Сахалина Хорошавина

© РИА Новости. Кирилл Ясько
27 июня. Interfax-Russia.ru - Сахалинский экс-губернатор Александр Хорошавин этапирован в колонию в Хабаровском крае с грубейшими нарушениями УК и УПК РФ, заявил в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" его адвокат Евгений Балабас.

"Мы знакомились с материалами второго уголовного дела (экс-губернатора обвиняют в получении взяток во время предвыборной кампании выборов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году - ИФ) и вдруг его (Хорошавина - ИФ) в этот момент по какой-то причине этапируют в Хабаровск. Это грубейшее нарушение УК и УПК РФ", - заявил адвокат.

Он добавил, что направит запрос в УФСИН и следствию, чтобы выяснить "на каком основании и каким образом так получилось".

Адвокат пояснил, что после вступления приговора в силу по первому уголовному делу Хорошавина 2 месяца держали в следственном изоляторе в Южно-Сахалинске, а "затем УФСИН его внезапно этапирует, делая вид, что им ничего неизвестно про второе уголовное дело".

Как сообщалось, Хорошавина, приговоренного к 13 годам лишения свободы, 24 июня отправили в колонию строгого режима в Хабаровском крае.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

Адвокаты это решение обжаловали в Сахалинском областном суде, потребовав отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и оправдать осужденных. Апелляционный процесс начался в Сахалинском облсуде 12 ноября 2018 года и завершился 9 апреля 2019 года. Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб подсудимых и их защиты.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и 1 преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более 100 томов.

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